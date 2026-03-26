【ロサンゼルス＝後藤香代】ＳＮＳ依存に陥ったのは運営会社に責任があるとして米国在住の女性（２０）が損害賠償を求めた訴訟で、カリフォルニア州裁判所の陪審団は２５日、女性の主張を認め、被告の米メタ社と米グーグルに賠償金計６００万ドル（約９億５０００万円）の支払いを命じる評決を下した。中毒性の高いアプリを設計したことが原因と認定した。米国では若年層に広がるＳＮＳ依存が社会問題化し、同様の訴訟が数千件