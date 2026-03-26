朝市通り周辺でがれきを撤去する重機＝26日午前、石川県輪島市2024年の能登半島地震による大規模火災で焼失した石川県輪島市の「朝市通り」一帯の再興に向け、道路建設工事が26日に始まった。店舗や住宅の再建と並行し、市は28年度までにインフラ整備の完了を目指す。今回の工事は、土地区画整理事業を予定している約5ヘクタールのうちの一部地区で、整地や道路新設など。この日は2台の重機でがれき撤去などを進めた。地元商店