F1™︎フェラーリでの2年目シーズンを迎えたルイス・ハミルトンが、2026年序盤戦で安定した成績を示している。2戦を終えてドライバーランキング4位につけるなど、チーム移籍後の適応が順調に進んでいる様子がうかがえる。史上最多105勝F1史上最多勝利記録を持つルイス・ハミルトンが、フェラーリで迎えた2026年シーズンの序盤で存在感を示している。ハミルトンは今季、ここまで2戦を終えてランキング4位、合計33ポイン