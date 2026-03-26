『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「コードや配線は不燃ごみです（地域によって呼び名やルール違います）」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「コードや配線は不燃ごみです（地域によって呼び名やルール違います）」と投稿。 続けて、「引越しシーズンになると配線がよく出ますが、量販