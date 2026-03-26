「素晴らしい光景」「癒されます♡」と話題になっているのは、いつもはママの上に乗ってくつろいでいるわんちゃんが、ママの妊娠中には意外な行動を見せた光景。まるでママを労っているかのような光景が、投稿を見た人に温かい気持ちを届けています。投稿は18万再生を超える反響を見せることとなりました。 【動画：いつもママの上に乗りたがる犬→妊娠後、お腹が大きくなると…あまりにも尊い『予想外の光景』】 いつもは