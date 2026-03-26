帰宅したらとにかく目が痒い。 外に出てるときより、家に戻ってからの方がひどくなる気がする。何故なんだろう。暖かいから？それとも外に比べると空気が滞留してるから？空気清浄機も使ってるんだけどなぁ。 私が花粉症を発症したのは、ちょうど20歳くらいの頃だったと思います。一時期は本当に酷くて、通院もしてました。鼻は詰まるし、おかげでまともな食事も出来なくて、便秘になるし肌は荒れるし、目が痒くて仕事もままなら