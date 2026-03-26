わんことにゃんこの可愛いワンシーンが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で49万8000回再生を突破し、「２匹ともとっても可愛い…」「本当に実在するのか疑うレベル」「癒しをありがとう！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬に『お手』と指示した結果、隣にいた猫が…影響を受け過ぎている『まさかの行動』】 犬に「お手」と言ったら… TikTokアカウント「enjoyhappyever