今でもドイツ代表には5大リーグで活躍するタレントたちが揃っているが、メスト・エジルやトーマス・ミュラーらを軸に2014W杯を制した頃と比べれば、タレント力が低下した印象は否めない。W杯では2018、2022年大会と2大会続けてグループステージで姿を消していて、前回大会で日本代表に敗れたことも記憶に新しい。『DFB公式』によると、31歳を迎えてドイツ代表のチームリーダーとなったバイエルンMFジョシュア・キミッヒは、現段階