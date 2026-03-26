26日に2026W杯欧州予選プレイオフで北アイルランド代表と対戦するイタリア代表。絶対に負けが許されないプレイオフだが、伊『Gazzetta dello Sport』はインテルでブレイクする20歳のFWフランチェスコ・ピオ・エスポジトが前線のキーマンになる可能性があると伝えている。今回の代表メンバーではマテオ・レテギ、ジャンルカ・スカマッカ、モイーズ・キーンなど他にもセンターフォワード枠の選手が招集されているが、エスポジトがイ