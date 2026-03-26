先日行われたプレミアリーグ第31節でブライトンに1-2で敗れ、5位に沈んでいるリヴァプール。昨季王者としては納得のいかないシーズンとなっており、指揮官アルネ・スロットへの視線も厳しくなっている。スロットの手腕にも問題はあるかもしれないが、クラブOBで解説を務めるダニー・マーフィー氏は昨季の優勝メンバーが揃いも揃ってパフォーマンスレベルを落としたことが何よりの問題と指摘する。同氏の基準では、昨季のパフォーマ