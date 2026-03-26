本田圭佑がロシアのCSKAモスクワに在籍していた頃、チームの絶対的エースだったのがブラジル人FWヴァグネル・ラヴだ。2008年にはロシア国内リーグで20ゴールを記録するなど、CSKAでは8年間活躍。その後は中国の山東泰山、ブラジルのコリンチャンス、フランスのモナコ、トルコのアランヤスポル、ベシクタシュ、カザフスタンのカイラト、デンマークのミッティラン、ブラジルのスポルチ・レシフェ、アヴァイFCなどでプレイし、昨年か