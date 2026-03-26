マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定監督体制となって以来、生まれ変わったように結果を出すようになっている。就任後から先日のボーンマス戦まで、わずか1敗だ。現在、イングランド代表に招集されセント・ジョージズ・パークでトレーニングを行なっているユナイテッドDFハリー・マグワイアは、ルベン・アモリム体制時代の3バックから4バックに変えたことが奏功していると『Daily Mail』のインタビューで語っ