日本代表は今月31日にイングランド代表と親善試合を戦うが、警戒したいのがセットプレイだ。今季プレミアリーグではセットプレイが1つのトレンドになっているが、イングランド代表監督トーマス・トゥヘルはこれを代表戦でも活かす考えでいる。セットプレイはW杯のような短期決戦では重要な武器となるはずで、日本戦でもテストしてくる可能性が高いか。英『Daily Mail』によると、トゥヘルはプレミアのトレンドについて次のように語