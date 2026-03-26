現在プレミアリーグではマンチェスター・シティFWアーリング･ハーランドが22ゴールを奪って得点ランク首位を走っているが、後半戦に入ってからのハーランドはややペースダウンしたところがある。その間に着々と差を詰めてきたのが、ブレントフォードFWイゴール・チアゴだ。チアゴはここまで19ゴールを挙げていて、ハーランドとは3点差しか開いていない。逆転でハーランドをかわしてのプレミア得点王も夢ではない。その活躍から、チ