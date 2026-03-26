アーセナルで強烈なデビューを果たし、早くもイングランドサッカー界の未来と注目を集める16歳のMFマックス・ダウマン。中には思い切って今夏の2026W杯のイングランド代表メンバーに選出するのも面白いと考える人もいるかもしれない。ただ、U-21イングランド代表を指揮するリー・カーズリーは慎重に育成を進めていくべきと語り、A代表への飛び級選出には納得していない。すでにダウマンはU-19イングランド代表でプレイしているが、