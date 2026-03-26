バルセロナではリオネル・メッシ、ルイス・スアレスらと『MSN』を形成し、3冠を達成。その後移籍したパリ・サンジェルマンでもフランス国内のトロフィーを複数獲得するなど、FWネイマールはキャリアで多くの特別な瞬間を演出してきた。ただ、才能的にはもっと成功できただろうか。ここ最近のネイマールは怪我に苦しんでおり、なかなか継続的にプレイ出来ていない。その影響もあり、ネイマールは今月にフランスとクロアチアと親善試