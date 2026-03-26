愛知県瀬戸市で、車3台が絡む死亡事故を起こし、そのまま逃げたとして、大学生の男が逮捕されました。 【写真を見る】死亡事故を起こし逃走… 大学生の19歳男を逮捕 信号ない交差点で車3台絡む事故 85歳女性死亡 愛知･瀬戸市 警察によりますと、きのう午後4時半過ぎ、瀬戸市西山町の信号のない交差点で、乗用車と軽乗用車が出合い頭に衝突。そのはずみで、軽乗用車が対向車線を走っていた別の乗用車と衝突し、あわせて3台が絡む