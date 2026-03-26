今もバルセロナの中盤にはテクニシャンが多く揃っているが、その中でもMFペドリのクオリティは次元が異なる。そのテクニックに惚れ込んでいるチームメイトの1人が、DFジュール・クンデだ。スペイン『Mundo Deportivo』によると、クンデは攻守両面でペドリを特別な存在だと絶賛する。「ペドリはお気に入りの選手なんだ。本当に凄いよ。トレーニングでのプレイを含め、あらゆる面で別次元のレベルでプレイする選手の一人だ。天性の技