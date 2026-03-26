「ファースト」国内線に設置へJAL（日本航空）が2026年3月23日、新型旅客機「ボーイング737-8」を2027年度より順次運航開始すると発表しました。この目玉は同社の「小型機」では初めて設定されるという、国内線の最上位クラスである「ファーストクラス」です。ここに搭載される新座席は、どのようなものなのでしょうか。【写真】えっ…これが「JALの新・ファーストクラス」驚愕の全貌です737-8は2016年に初飛行。大型で効率の