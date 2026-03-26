通常の30倍以上の年利での取引もありました。商品券の買い取りをうたって現金を貸し付け高金利で返済させる行為が「ヤミ金」にあたるなどと男性が訴えた裁判で、大阪地裁は3月25日、違法性を認め業者に損害賠償を言い渡しました。 判決などによりますと、大阪府内に住む男性はインターネット上で「最短10分で現金が手に入る」などとうたう業者を見つけます。 業者にギフトカードなどの金券の買い取りを申し込