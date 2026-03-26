脳出血で3度の手術を受け療養中の俳優・清原翔（33）が、およそ2カ月ぶりにInstagramを更新。最新ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】清原翔の最新ショットや佐藤栞里や北村匠海との仲良しショット2013年からファッション誌「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務めてきた清原。その後はNHK連続テレビ小説「なつぞら」やTBS系ドラマ「恋はつづくよどこまでも」などに出演し、俳優としても活動の幅を広げていった。し