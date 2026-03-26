熊本学園大学は2027年度から、五つ目となる「学部にあたる組織」を設けると発表しました。 【写真を見る】熊本学園大学に33年ぶり新学部組織 「地域未来創造学環」27年度開設へ定員割れ続く「第二部社会福祉学科」は募集停止に 熊本学園大学が2027年4月に開設するのは「地域未来創造学環」です。 TSMCの進出などで熊本県内の産業などが大きく変わる中、複雑化する地域課題を主体的に解決するリーダーを育成するの