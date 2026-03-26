政府が、新年度予算案が月内に成立しない場合に備えて編成する暫定予算案は8兆6000億円規模となることがわかりました。【映像】暫定予算 8.6兆円規模に暫定予算案には4月1日から11日までに必要な経費を計上し、一般会計の総額は8兆6000億円程度となる見通しです。地方公共団体に支払う地方交付税交付金が5兆1000億円程度、社会保障費は2兆8000億円程度で年金や失業手当などが含まれます。予備費は300億円程度を計上します。