アメリカのトランプ大統領は25日、イランへの軍事作戦で延期していた米中首脳会談を5月14日と15日に開催すると発表しました。トランプ大統領は今月31日から中国を訪問し、習近平国家主席と会談する予定でしたが、イランへの軍事作戦を理由に延期を要請していました。こうした中、トランプ氏は25日、SNSで5月14日と15日に北京を訪問し習主席と会談すると発表しました。また、今年の後半に習主席をワシントンに招待すると明らかにし