チャラン・ポ・ランタンの小春が25日、自身のインスタグラムを更新。第2子となる男児出産を報告した。【写真】かわいい我が子の姿！チャランポ小春、第2子男児出産かわいい我が子の写真を添えて「3月17日、無事産まれました！3539g深音の弟輝音（Teo：テオ）です。産声を聞けた時今までの色々が滝のように流れてきて2人で大泣きでした。深音の時とは全然違う新生児。こんなに赤ちゃんて動くんだな…そして自分と一緒に退院す