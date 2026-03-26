日本テレビの後呂有紗アナウンサーが「バンキシャ！」（日曜・午後６時）に続いて、ニュース番組を卒業した。ＢＳ日テレ「深層ＮＥＷＳ」（月〜金曜・後６時５８分）にて、火曜日のアナウンサーを務めた後呂は、「深層ニュースも卒業」と２６日までに自身のインスタグラムを更新。「深く厚く 、本当に濃厚な１時間の大好きな番組でした！！また一緒に働きたいな」とコメントし、共演者とのショットなどを投稿した。この投