中東情勢の緊迫が続く中、経済同友会の山口代表幹事は、長期化すれば経済界も「石油の節約に取り組まなければいけない状態になる」との見通しを示しました。【映像】山口代表幹事「少しでも利用を控えるような対応も」経済同友会・山口代表幹事「（長期化すれば）節約という少しでも利用を控えるような対応も、今後取り組んでいかなければいけない状態になっていくのかと」山口代表幹事は中東情勢の緊迫で、原油から精製される