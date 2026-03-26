日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」は２５日、最終回を迎えた。人をすぐに好きになってしまう小説家・文菜（杉咲花）と、浮気されまくっていた恋人・ゆきお（成田凌）が別れることを決断。文菜の言い分、行動に最終回のネットも賛否両論が起こっている。文菜は恋人のゆきおと喫茶店に行き、ゆきおに隠していた事実を告白していく。ゆきおとの交際中にも浮気をしていたこと、すぐに人を好きになってしまうこと、