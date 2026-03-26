NHK連続テレビ小説「おむすび」に出演した女優の前野えま（22）が26日、インスタグラムを更新。日大芸術学部を卒業したことを報告した。前野は「この度、日本大学芸術学部映画学科演技コースを卒業しました」と学位記を手にした袴姿の写真を公開。「これまで支えてくださった皆さま、本当にありがとうございます。大学生活では、撮影やお仕事と授業を両立する日々で、思うように授業に出られないこともありましたが、周りの友達、