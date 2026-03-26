BTSのJ-HOPEが、カムバックの知らせと共に今後の活動計画を明かした。3月25日、J-HOPEは振付師カニ（Kany）のYouTubeチャンネル「gwang series」に出演し、除隊後にグループへ復帰する率直な心境を語った。【写真】「これは“匂わせ”」J-HOPE、美女とバカンスJ-HOPEは、今回のアルバムに計14曲が収録されていると説明。タイトル曲『SWIM』について「人生に訪れる苦難や逆境を受け入れ、乗り越えていく姿勢を込めた曲」と紹介した