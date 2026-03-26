「あずきバー」や肉まん･あんまんが代表商品の井村屋だが、豆腐の製造･販売も50年以上前から行っている。長らくロングライフ路線を貫き、現在の賞味期間は「美し豆腐」シリーズで60日間、「大豆屋和蔵」シリーズで75日間、最も長い「高カロリー豆腐 LONG SHELF LIFE 180」は180日間と、通常の豆腐と比べ非常に長いのが特徴だ。展開する商品も、高カロリーな豆腐や、MCT(中鎖脂肪酸油)を配合した機能性表示食品の豆腐など、独自の切