【モデルプレス＝2026/03/26】2025年12月末にガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の活動を終了した加藤心が、エビス・プロ所属を発表。芸能活動を本格的に再開することがわかった。【写真】「とても辛く残念で悔しい」元ME:Iメン、Xで公開した近影◆加藤心、芸能活動を本格再開所属事務所は「加藤心はこれまで音楽活動を中心に表現の幅を広げてまいりました。活動を通じて培ってきた経験を礎に、この度、再び芸能活動を本格的に再