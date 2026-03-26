あの人気コラボが待望の復活♡シュークリーム専門店「ビアードパパ」から、森永製菓のロングセラー「小枝＜ミルク＞」の味わいを再現した“小枝シュー”が期間限定で登場します。前回の販売でも話題を集めた人気商品が、約1年半ぶりに帰ってくるチャンス。ザクザク食感と濃厚チョコのハーモニーを、この春ぜひ楽しんでみて♪ 人気コラボが待望の復活 『小枝シュー』 販売