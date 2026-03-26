大垣日大―山梨学院7回裏山梨学院2死満塁、石井が中前に勝ち越しの2点打を放つ。捕手高田＝甲子園山梨学院が逆転勝ちした。0―1の六回1死三塁から金子の中前適時打で追い付き、七回には2死満塁から石井が中前に2点適時打を放って勝ち越した。先発の渡部は変化球が低めに決まり、九回途中まで3安打1失点と好投した。大垣日大は一回に竹島のソロ本塁打で先取点を挙げたが、その後は無得点。九回1死二塁の好機も生かせなかった