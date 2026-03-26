福島県庁に展示された「TOKIO課」の看板＝2021年福島県は、昨年6月に解散した人気グループ「TOKIO」と連携する仮想部署「TOKIO課」の名称を今後使用しないと決めた。解散が理由という。元メンバーの城島茂さん、松岡昌宏さんとの協力は継続するとしている。担当部署が26日、明らかにした。県は城島さん、松岡さん側に意向を聞くなどして、TOKIO課の今後の扱いや2人との連携について検討していた。名称は使わないことになったが