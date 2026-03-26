【ワシントン＝向井ゆう子】米司法省は２５日、米製の最先端人工知能（ＡＩ）が搭載されたコンピューターチップを中国に密輸しようとしたとして、米国人２人と中国人１人を輸出管理法違反罪で起訴したと発表した。発表によると、３人は共謀の上、最終的な送り先が中国であることを隠し、タイの会社が発注したように見せかけていた。複数のダミー会社を経由させて密輸する計画だったという。チップが搭載されたコンピューターは