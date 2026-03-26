◇第98回全国選抜高校野球大会第8日2回戦東北（宮城）―英明（香川）（2026年3月26日甲子園）大会8日目第2試合は、3年ぶり4回目出場の英明（香川）と、3年ぶり21回目出場の東北（宮城）が対戦。試合に先立ち、スタメンが発表された。先攻・英明は、1回戦の高川学園（山口）戦では二塁手として出場した背番4の右腕・松本倫史朗（3年）が先発のマウンドに上がる。後攻の東北も、1回戦の帝京長岡（新潟）戦で5人の投手