日常生活や物語の中で耳にする言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、社会や集団の中で守るべきルールや物事のスタート地点など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。お□□□□んき□□□□きヒント：蒸気機関車や