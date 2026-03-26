世界的な「キャンプブーム」の継続的な高まりが、中国のキャンピングカー製造・輸出の発展を後押ししている。1〜2月の山東省栄成市のキャンピングカー輸出額は前年同期比45．9％増の4億元（約92億円）に達したことが24日、青島税関管轄の栄成税関への取材で分かった。栄成市は中国の重要なキャンピングカー生産・輸出拠点であり、自走式、牽引式など多様なタイプを網羅する比較的整った産業体系を形成している。今年に入り、地元企