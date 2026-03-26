俳優の鈴木亮平さんは3月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。なりすましアカウントが自身のふりをしてドラマ宣伝まで行っていたとして、「こんな不正を許すな」と投稿しました。【投稿】鈴木亮平のなりすましアカウントなりすましアカウントがドラマ宣伝鈴木さんは、自身のなりすましアカウント「鈴木亮平改」が『時すでにおスシ!?』（TBS系）公式Xの宣伝ツイートを引用し「これ、面白そうだ」と投稿している様子を見て、「ついに