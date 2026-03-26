4人に1人がAIを利用する世代の夢とは？第一生命保険株式会社（代表取締役社長：隅野 俊亮、以下「当社」）が、全国の小学生・中学生・高校生とその保護者、計3,000組を対象におこなった、第37回「大人になったらなりたいもの」アンケートの調査結果が発表に。【図】投資家がランクイン！？気になる高校生男子の「大人になったらなりたい職業」がコチラ4人に1人がAIを利用する世代の夢とは？気になる結果は以下！【調査結果ハイラ