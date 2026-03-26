広東省仏山市高明区で3月25日、広州新空港の建設が始まりました。広州新空港プロジェクトでは、離着陸用の遠距離平行滑走路2本、延べ床面積約26万平方メートルのターミナルビル、94の駐機スポット、関連付帯施設が整備されます。完成すれば、年間の旅客取扱能力は延べ3000万人、貨物郵便の取扱能力は50万トンで、年間で航空機延べ26万機の発着の運営需要に対応できると見込まれています。新空港は完成後、広州、仏山、肇慶および周