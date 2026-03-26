20日未明、三重県亀山市の新名神高速道路下り線の野登トンネルで、大型トラックが乗用車に衝突するなど車4台が絡む玉突き事故が発生し、子ども3人を含む6人が死亡した事故で、警察は24日夜、逮捕したトラック運転手を現場に立ち会わせて実況見分を行い、事故当時の状況を確認しました。この事故で、過失運転致死の疑いで大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の会社員水谷水都代容疑者(54)が逮捕・送検されています。事故現