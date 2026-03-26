スズキの「ちいさいSUV」が話題に！2025年10月2日、ビッグマイナーチェンジを遂げたスズキ「クロスビー」が発売されました。トールワゴンとSUVを融合させた遊び心あるデザインのコンパクトクロスオーバーとして人気のクロスビーですが、2018年のデビューから7年目に、フルモデルチェンジに匹敵する大幅改良が加えられました。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「ちいさいSUV」です！（30枚以上）この大幅改良によって、