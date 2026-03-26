TVアニメ『【推しの子】』第4期 Final Seasonの制作が決定した。 参考：宮野真守は“猟奇系キャラ”がハマる？『【推しの子】』『DEATH NOTE』『鬼滅の刃』など 集英社『週刊ヤングジャンプ』で連載された赤坂アカ・横槍メンゴによる人気漫画をアニメ化した『【推しの子】』は、伝説のアイドル・星野アイの死をめぐって、彼女の息子／娘であるアクアとルビーが芸能界の闇に触れていくサスペンスフィクション。 20