Image: Raymond Wong / Gizmodo US AppleがiPhone向けにiOS 26.4をリリースしました（あわせてiPadOS、macOS Tahoe、watchOS、visionOS、tvOSの26.4版も公開されています）。今回のアップデートでは、新しい絵文字やApple MusicでAIを使ってプレイリストを作れる機能「Playlist Playground」が追加されています。ところが、そんな必ずしもみんなが使うわけではない新要素のせいで、「私たち