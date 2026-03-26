「スターバックス」は、3月28日（土）から、愛犬と一緒に過ごせる新店舗「スターバックス コーヒー 大井町トラックスパーク店」を、東京・大井町に誕生する新施設OIMACHI TRACKS内にオープンする。【写真】愛犬と一緒にコーヒーが楽しめる！ドッグフレンドリーな空間も■春のおでかけにぴったり今回オープンする「スターバックス コーヒー 大井町トラックスパーク店」は、大井町駅周辺の「スターバックス」で最大面積となる