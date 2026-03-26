イングランド代表に復帰したマンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイアが、現在の心境を語った。イギリス紙『THE Sun』が伝えている。イングランドサッカー協会（FA）は現地３月20日、ウルグアイ代表戦（27日）と31日の日本代表戦（31日）に臨む代表メンバー35名を発表。マグワイアは、2024年９月７日に行なわれたネーションズリーグのアイルランド戦を最後に代表から遠ざかっていたなか、今回のリストに名を連ねた。