スコットランドで機会を得られず、武者修行に踏み切った。だが、ドイツの地でも状況は芳しくない。昨年夏、川崎フロンターレから名門セルティックに移籍した山田新は、グラスゴーで出番が与えられず、１月にブンデスリーガ２（ドイツ２部）のプロイセン・ミュンスターにレンタル移籍した。だが、ピッチに立つチャンスはすぐに得られたものの、限られた出場時間でインパクトを残すのは難しい。得点やアシストを記録するには至