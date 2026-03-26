元宝塚歌劇団星組トップ娘役で女優の妃海風（36）が26日までに自身のインスタグラムを更新し、超人気女優との韓国でのプライベートショットを披露した。舞台「千と千尋の神隠し」韓国公演に出演していた妃海は「韓国まできてくれたMy Soul Friend環奈ぁ」と書き出すと、楽屋での自身と女優の橋本環奈らのショットをアップ。「忙しいスケジュールの中、観に来てくれた。しかも翌日、朝から遊んだ。めちゃくちゃ笑った。な